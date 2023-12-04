Події

12:56 04.12.2023

Осінь у Києві була майже на 3° теплішою, ніж зазвичай, але метеорологічна зима розпочалася на 10 днів раніше - обсерваторія ім.Срезневського

1 хв читати
Осінь у Києві була майже на 3° теплішою, ніж зазвичай, але метеорологічна зима розпочалася на 10 днів раніше - обсерваторія ім.Срезневського

Метеорологічна зима в Україні розпочалася раніше, ніж зазвичай, 19 листопада, проте середня температура повітря восени 2023 року в Києві становила +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення, повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Нинішня осінь посіла друге місце серед найтепліших із 1881 року в столиці. Було зафіксовано п'ять температурних рекордів і один рекорд за опадами. Всі осінні місяці були теплішими ніж зазвичай, особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення - 3,9°С", - ідеться в повідомленні.

Найхолоднішим минулої осені був день 23 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 6,8 градуса морозу, а найтеплішим - 24 вересня, коли максимальна температура після полудня сягнула +29,1°С.

За вересень-листопад у Києві випало 172 мм опадів, що становить 115% кліматичної норми.

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими в столиці, яка настала на десять днів раніше за середню багаторічну дату - 29 листопада.

 

Теги: #зима #осінь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:37 01.12.2023
Зеленський: Війна з Росією переходить у нову фазу з настанням зими

Зеленський: Війна з Росією переходить у нову фазу з настанням зими

12:26 29.11.2023
На Україну першого дня календарної зими чекає мокрий сніг й ожеледиця на дорогах

На Україну першого дня календарної зими чекає мокрий сніг й ожеледиця на дорогах

10:19 03.11.2023
Зеленський: Із наближенням зими російські терористи намагатимуться завдавати більше шкоди - відповідатимемо ворогу

Зеленський: Із наближенням зими російські терористи намагатимуться завдавати більше шкоди - відповідатимемо ворогу

13:32 02.11.2023
"Центренерго" заявляє про повне забезпечення своїх ТЕС паливом для проходження зими

"Центренерго" заявляє про повне забезпечення своїх ТЕС паливом для проходження зими

17:23 13.10.2023
Зеленський провів в Одесі нараду щодо підготовки до зими та захисту від обстрілів

Зеленський провів в Одесі нараду щодо підготовки до зими та захисту від обстрілів

12:33 12.10.2023
Буданов: Нас знову очікує битва за електроенергію

Буданов: Нас знову очікує битва за електроенергію

20:41 11.10.2023
Україна має намір продовжувати свої наступальні операції в зимові місяці - голова Об'єднаного комітету начштабів ЗС США

Україна має намір продовжувати свої наступальні операції в зимові місяці - голова Об'єднаного комітету начштабів ЗС США

19:19 11.10.2023
Голова ДТЕК прогнозує непросту зиму через імовірні обстріли РФ енергооб'єктів

Голова ДТЕК прогнозує непросту зиму через імовірні обстріли РФ енергооб'єктів

10:51 09.10.2023
У Києві метеорологічна осінь розпочалася більше ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму

У Києві метеорологічна осінь розпочалася більше ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму

19:26 04.10.2023
Усю роботу із захисту критичних об'єктів має бути закінчено до зими

Усю роботу із захисту критичних об'єктів має бути закінчено до зими

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загальні втрати російських військовослужбовців в Україні з 24 лютого 2022 року становлять від 290 тис. до 350 тис. осіб - британська розвідка

Правоохоронці затримали ворожого агента, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" розпочато оформлення великовагових вантажівок - Держприкордонслужба

Сили оборони відбили понад 60 атак ворога за добу

ППО знищила 18 із 23 ударних БПЛА та одну керовану ракету Х-59

ОСТАННЄ

Начальника судової варти та його помічника засуджено до 6 і 2 місяців арешту за інцидент із вибухом у київському суді, в якому загинув Гуменюк

На заході та півночі України у вівторок буде морозно, уночі до -14°, на півдні вдень до +8°

Загальні втрати російських військовослужбовців в Україні з 24 лютого 2022 року становлять від 290 тис. до 350 тис. осіб - британська розвідка

Президент Болгарії наклав вето на рішення парламенту безоплатно надати Україні БТР

Через російський обстріл у Херсоні поранено жінку

У Новогродівці з-під завалів будинку, в який влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки

Окупанти обстріляли прикордонні села Гасичівка та Козаче, без жертв - ОК "Північ"

У Силах оборони України підтвердили ліквідацію російських окупантів, які розстріляли двох українських військовополонених

Кількість поранених через обстріл центру Херсона збільшилася до восьми осіб

Перші 30 команд розробників інновацій у гуманітарному розмінуванні презентували проєкти на Demining Bootcamp

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА