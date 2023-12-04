Осінь у Києві була майже на 3° теплішою, ніж зазвичай, але метеорологічна зима розпочалася на 10 днів раніше - обсерваторія ім.Срезневського

Метеорологічна зима в Україні розпочалася раніше, ніж зазвичай, 19 листопада, проте середня температура повітря восени 2023 року в Києві становила +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення, повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Нинішня осінь посіла друге місце серед найтепліших із 1881 року в столиці. Було зафіксовано п'ять температурних рекордів і один рекорд за опадами. Всі осінні місяці були теплішими ніж зазвичай, особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення - 3,9°С", - ідеться в повідомленні.

Найхолоднішим минулої осені був день 23 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 6,8 градуса морозу, а найтеплішим - 24 вересня, коли максимальна температура після полудня сягнула +29,1°С.

За вересень-листопад у Києві випало 172 мм опадів, що становить 115% кліматичної норми.

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими в столиці, яка настала на десять днів раніше за середню багаторічну дату - 29 листопада.