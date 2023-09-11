ЗСУ за тиждень звільнили 1,5 кв. км на півдні країни

Збройні сили України протягом минулого тижня звільнили 1,5 кв. км у південній частині країни, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення у Military Media Center.

За її словами, українські війська стикаються з серйозними перешкодами з боку ворога, але "вже подекуди прорвана перша лінія оборони" росіян, і "наші війська рухаються далі". "Є просування, певні успіхи. За минулий тиждень у нас там 1,5 кв. км звільнено", - сказала Маляр.

Раніше заступниця міністра повідомила, що українські війська мали певний успіх у районі Кліщіївки та Андріївки на бахмутському напрямку в Донецькій області, протягом минулого тижня там було звільнено 2 кв. км.