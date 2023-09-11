ППО ліквідувала невстановлений розвіддрон у Миколаївській області

ППО ліквідувала вдень у неділю невстановлений розвідувальний дрон у Миколаївській області, повідомила пресслужба ОВА.

"Удень, 10 вересня, у Миколаївській області силами і засобами протиповітряної оборони знищено розвідувальний БПЛА невстановленого типу", - ідеться в повідомленні.

Водночас у Миколаївському районі 10 вересня о 15:43, 16:00, 17:22, 19:02 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

А в м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.