Події

06:45 11.09.2023

Україна розробила механізм повернення вивезених РФ українських дітей

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Україна розробила механізм повернення вивезених РФ українських дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії розповів про механізм повернення депортованих українських дітей.

"На сьогодні розроблено механізм повернення українських дітей, який містить кілька ключових етапів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, серед цих етапів розробка механізму отримання списків дітей, верифікація та оновлення даних, документування фактів злочинів і виявлення нових обставин, психологічна реабілітація дітей після повернення, створення спеціального центру для реабілітації, а також відкриття гуманітарних коридорів.

"Усі ці кроки робляться з метою гарантування безпечного повернення українських дітей", - наголосив омбудсмен.

 

 

 

Теги: #рф #омбудсмен #діти #повернення

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