Події

19:09 10.09.2023

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи

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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи

У неділю ввечері в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька обл.) пролунали вибухи, раніше в місті було оголошено повітряну тривогу у зв'язку з активністю тактичної авіації противника, повідомляє влада міста.

"Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучним хлопком. Мешканці Мелітополя та навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Дехто відчув вібрацію", - написав мер Іван Федоров, додавши, що наразі уточнюють деталі.

Зі свого боку, глава ОВА Юрій Малашко раніше поінформував про активність тактичної авіації противника.

"Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області", - сказано в телеграм-каналі Малашка.

 

 

 

 

Теги: #мелітополь #вибухи #запорізька

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