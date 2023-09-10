Події

16:01 10.09.2023

У Молдові стартували військові навчання за участю військовослужбовців США та Румунії

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Військові навчання Scutul de Foc/Rapid Trident - 2023 із залученням військовослужбовців США та Румунії стартували в неділю в Молдові, повідомило міністерство оборони країни, зазначивши, що їх проводять згідно з планом підготовки Національної армії на 2023 рік.

"Навчання, які триватимуть до 22 вересня, включають піхотні та артилерійські стрільби й спрямовані на розвиток спроможностей і підвищення рівня оперативної сумісності між арміями, які беруть участь", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у багатонаціональних комбінованих навчаннях візьмуть участь близько 500 молдовських, румунських й американських військовослужбовців. Будуть задіяні технічні підрозділи, піхотне озброєння та артилерійські системи Національної армії.

Раніше міністерство оборони також повідомило про те, що наприкінці вересня відбудуться останні цього року навчання резервістів.

Теги: #молдова #навчання

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