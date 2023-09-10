Маляр розповіла про переваги БМП CV-90, про спільне виробництво яких домовилися Україна та Швеція

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про переваги бойової машини піхоти БМП Combat Vehicle 90, яка влітку цього року надійшла на озброєння ЗСУ й про спільне виробництво якої домовилися Україна та Швеція.

"Уже невдовзі таких машин ЗСУ отримають куди більше, адже Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. І найближча мета - 1000 шведських БМП для українських військ", - написала вона в телеграм-каналі в неділю.

Як зазначила Маляр, CV-90 називають найкращою БМП у світі. "Спроєктована та вироблена у Швеції, вона увібрала в себе все, що повинна мати сучасна бойова машина, а її головна перевага - турбота про екіпаж (три людини) та десант (до восьми людей), адже такого захисту, як CV-90, немає в жодній іншій БМП".

Як повідомляється, безпеку людей всередині CV-90 забезпечує міцна посилена багатошарова броня зі сталевих катаних листів. Зверху - додаткові композитні матеріали, а як третій шар можна встановити навісні бронемодулі. Таке поєднання захищає екіпаж і десант не тільки від куль та осколків, а й від підриву на мінах, артилерійського вогню і навіть від атак дронів.

"До ЗСУ CV-90 надійшли влітку 2023 року і вже виконують бойові завдання на фронті. Вперше були помічені на лиманському напрямку, де ворог ось уже кілька місяців намагається прорвати нашу оборону. В одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу, і в цей момент у неї влучив російський дрон-камікадзе "Ланцет". Та ані екіпаж, ані десант усередині не постраждали - пересіли на іншу машину й продовжили виконувати бойові завдання. Якби замість CV-90 була радянська БМП-1 або БМП-2, не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах фактично відсутня", - розповіла Маляр.

Шведська машина має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармату, яка може вести вогонь на відстані до 3 км, а максимальна дальність пострілу становить понад 12 км. Крім цього, CV-90 використовує революційне шасі з технологіями Формули-1, коли підвіска сама адаптується до покриття. Це забезпечує надзвичайно високу прохідність, а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху. Українські захисники кажуть, що за 200 метрів шведську БМП навіть не чути.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Швеція домовилися про наміри виробляти та ремонтувати БМП CV-90 на території України. Він зазначив, що військові вже ефективно використовують їх на передовій.