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12:08 10.09.2023

Сили оборони просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км - Тарнавський

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Сили оборони просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км - Тарнавський

Сили оборони України просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км, втрати ворога за минулу добу становили 226 осіб, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Йдемо вперед! Є просування Сил оборони на таврійському напрямку більш ніж на 1 км. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1391 вогневе завдання. За останню добу втрати ворога становили 226 осіб (безповоротні - 72, поранені - 149, полон - 5)", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

За його даними, знищено 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, три танки, дві ББМ, три артилерійські системи та міномети, два РСЗВ, дев’ять БПЛА, п’ять одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки. Також було знищено шість складів боєприпасів ворога.

 

Теги: #війна #таврія #тарнавський

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