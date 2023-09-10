Кремль може й не мати намірів повертатися до "зернової угоди" - ISW

Керівництво РФ може розраховувати, що підтримка з боку деяких міжнародних гравців може змусити Захід піти на поступки в умовах "зернової угоди", вважають в Інституті вивчення війни (ISW), але допускають, що Кремль узагалі не має наміру повертатися до неї.

"Кремль, як і раніше, відмовляється приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи в спробі домогтися максимальних поступок від Заходу й може вважати, що очевидна підтримка або прийняття його вимог з боку деяких міжнародних гравців дає йому більше важелів впливу на перегляд угоди", - йдеться у звіті ISW за 9 вересня.

Як зазначено, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 9 вересня підтвердив, що Росія не поновить своєї участі в "зерновій угоді", доки не буде виконано всіх її вимог. Пєсков особливо виділив вимогу Кремля про перепідключення Россільгоспбанку до банківської системи Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) і припустив, що перепідключення однієї з дочірніх компаній банку недостатньо.

Фахівці ISW відзначають кілька чинників, що дають змогу російській стороні сподіватися на перегляд "зернової угоди". Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш нещодавно надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, пропонуючи широкі поступки для повернення Росії до угоди, які включали повторне підключення до SWIFT для дочірньої компанії Россільгоспбанку в Люксембурзі. Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також підтримав пропонування Росії широких поступок під час саміту G20 у Нью-Делі, де він, як повідомляється, закликав лідерів G20 відновити страхування російських вантажів зерна і добрив та знову підключити російські банки до SWIFT.

"Кремль може вважати, що підтримка Ердоганом і Гутеррешем поступок чинить подальший тиск на Захід, змушуючи його погодитися на вимоги Росії щодо приєднання до "зернової угоди", і російські чиновники, ймовірно, продовжать відхиляти пропозиції, які відповідають багатьом із цих вимог, сподіваючись отримати максимальний набір поступок", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначають фахівці ISW, "Кремль може і не мати намірів повертатися до "зернової угоди". "Натомість може прагнути збільшити ринкову частку і привабливість російського зерна за рахунок зниження експортного потенціалу українського зерна за допомогою тривалих ударів по зерну і портовій інфраструктурі", - роблять висновок експерти ISW.

У звіті Інституту вивчення війни також згадується повідомлення газети The Telegraph про те, що "військові літаки Великої Британії патрулюють Чорне море, щоб утримати російські війська від атак на цивільні судна, що перевозять зерно. Раніше 26 липня НАТО оголосило, що посилить спостереження і розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морської патрульної авіації та безпілотників, з огляду на російські погрози цивільним суднам і напади на українські порти".