Ліквідація наслідків обстрілу Києва в ніч на 10 вересня - ДСНС

Унаслідок нічної атаки дронами-камікадзе в Києві зафіксовано падіння уламків дронів у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах міста, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі у неділю вранці.

"Шевченківський район: ліквідовано пожежу трав'яного настилу та дерев'яних шпал на відкритій місцевості. За іншим викликом, унаслідок падіння уламка у 25-поверховий житловий будинок на 24-му поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає. Подільський район: сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, потерпілих і пошкоджень будівель немає. За іншим викликом, унаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає. Святошинський район: ліквідовано загоряння на відкритій території. На місці події працювали 35 рятувальників і 7 одиниць техніки", - ідеться в повідомленні.