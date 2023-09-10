Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли цивільного населення міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області

Противник продовжує систематичні обстріли міст і сіл Харківської області, за минулу добу було завдано удару керованою авіабомбою по с. Ізюмське Ізюмського району. Обстріляні с. Велика Шапківка Куп'янського району та м. Куп'янськ, повідомляє в телеграмі Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, в неділю вранці.

Унаслідок обстрілів пошкоджено будівлю агропідприємства, будинок, виникли пожежі.

"У с. Тернова Харківського району під час косіння трави на вибуховий пристрій типу "Пелюстка" наступив 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізовано з пораненням... Триває розмінування, минулої доби піротехніки ДСНС... знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів", повідомив Синєгубов.