10 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 564 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 564 RUSSIAN AGRESSION

10 вересня відзначають День пам'яті жертв фашизму, Всесвітній день журавля і Всесвітній день запобігання самогубствам.

В Україні - День танкіста і День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, у Казахстані - День сім'ї, День дідусів і бабусь у Канаді, День учителя в Китаї.

День міста - Дніпро.

Православна церква - День мучениць Мінодори, Мітродори і Німфодори.

День пам'яті жертв фашизму

1962 року було ухвалено рішення вважати кожну другу неділю вересня Міжнародним днем пам'яті жертв фашизму, основною метою якого є боротьба з ідеологією відродження фашизму.

Дату проведення Дня було визначено саме на вересень, оскільки на цей місяць припадають дві пов'язані з Другою світовою війною дати - день її початку та її повного завершення. Це і стало однією з причин встановлення дня жалоби на вересневу неділю.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості відзначають в Україні щороку в другу неділю вересня, згідно з Указом Президента №302/93 від 12 серпня 1993 року, на підтримку ініціативи працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення.

День танкіста

В Україні День танкіста традиційно відзначають у другу неділю вересня. Святкування було встановлено указом президента Леоніда Кучми 1997 року.

Із сучасної історії нам відомо, що використання важкої броньованої техніки не раз визначало результат багатьох битв. Танк - універсальна і потужна бойова броньована машина, що має хорошу маневреність завдяки своїй гусеничній ходовій частині.

Втім, танкісти, незважаючи на велику броню і потужність своїх машин, були і залишаються мішенню для ворога.

Історія свята походить із часів СРСР, воно вшановувало заслуги танкістів під час Другої світової війни. З початком російсько-української війни сенс свята змінився: українці ментально відокремилися від пропаганди СРСР, оскільки тепер мужні воїни захищають рідну країну від окупантів РФ.

Танкові війська є основою Сухопутних військ України.

Ще цього дня:

1919 - На Паризькій мирній конференції укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини - на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припинила своє існування;

1920 - Ухвалено конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стала "союзною державою" з правами широкої автономії;

1941 - У в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляно всіх ув'язнених;

1989 - Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив "берлінської стіни";

1993 - Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках".

2001 - Масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке призвело до загибелі 68 осіб.

Церковне свято

День мучениць Минодори, Митродори і Німфодори

Святі Міинодора, Митродора і Німфодора, рідні сестри, походили з Віфінії (Мала Азія). Вони вирізнялись особливим благочестям, побажали зберігати дівоче життя і не стикатися зі світом. Обрали собі відокремлене місце в пустелі і проводили своє життя в подвигах посту і молитви.

Слава про святе життя дівчат незабаром поширилася, оскільки за їхніми молитвами стали відбуватися зцілення хворих. Віфінською областю керував у той час правитель на ім'я Фронтон, який наказав схопити сестер і привести до нього. Спочатку він намагався переконати їх зректися Христа, обіцяв великі почесті та нагороди. Однак святі сестри твердо сповідували перед ним свою віру, відкинувши всі пропозиції правителя, пояснивши йому, що вони не цінують тимчасові земні блага і готові померти за свого Небесного Нареченого. Розлютившись, правитель обрушив свій гнів на старшу з них - святу Минодору. Свята мужньо терпіла муки і, нарешті, вигукнула: "Господи Ісусе Христе, веселість серця мого, надія моя, прийми з миром душу мою!" і з цими словами віддала дух свій Богові.

Через чотири дні привели на суд молодших сестер Митродору і Німфодору. Перед ними поклали для залякування зранене тіло старшої сестри. Дівиці плакали за нею, але були також непохитні. Тоді піддали катуванням святу Митродору. Вона померла, закликаючи до останнього подиху коханого нею Господа Ісуса Христа. Потім підвели третю сестру Німфодору. Перед нею лежали тіла закатованих старших сестер. Фронтон сподівався, що це видовище налякає юну дівицю. Роблячи вигляд, що він шкодує про її молодість і красу, він став лагідно переконувати її вклонитися язичницьким богам, обіцяючи високі нагороди і почесті. Свята Німфодора, відкинувши його промови, розділила долю своїх старших сестер. Вона була закатована до смерті ударами залізних прутів.

Тіла святих мучениць хотіли спалити на багатті, але сильний дощ загасив розведений вогонь, а блискавка обпалила Фронтона і його слуг. Християни взяли тіла сестер і поховали з пошаною біля Теплих вод у Піфіях.

Іменини: Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Афанасій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іван, Ігнатій, Іларіон, Йосип, Лаврентій, Леонтій, Лук'ян, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сава, Сергій, Степан, Сусанна, Федір.