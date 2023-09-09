Глави МЗС України та Японії домовилися спільно працювати над залученням більшої кількості країн Азії до української Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса, який вперше прибув із візитом до Києва, домовилися спільно працювати над залученням більшої кількості країн Азії до Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Мій японський колега поінформував президента України про готовність Японії розпочати переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на розвиток декларації G7, яка була ухвалена у Вільнюсі. Ми домовилися про те, як саме відбуватимуться ці переговори і намітили попередні графіки. Ми також домовилися про конкретні кроки для залучення більшої кількості країн Азії до реалізації Формули миру президента Зеленського", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії.

За словами Кулеби, вони також домовилися, що українсько-японські відносини "мають отримати системне підґрунтя", і для цього необхідно розробити кілька нових двосторонніх угод, а також створити додаткові механізми міжурядової взаємодії.

"Наші команди проведуть предметні консультації щодо цього", - повідомив міністр.

Крім цього, Кулеба зазначив, що глава МЗС Японії прибув до Києва не один, а в супроводі представників великого японського бізнесу.

"Важливо, що вже зараз Японія починає готуватися до участі у військовому відновленні України, і ми закликаємо інших наслідувати приклад Японії", - зазначив Кулеба.

Він також зазначив, що український народ "пам'ятає і ніколи не забуде гуманітарну допомогу, надану Японією в розмірі 7,6 мільярда доларів".