Події

19:52 09.09.2023

За добу втрати ворога на таврійському напрямку становили 321 особу

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За добу втрати ворога на таврійському напрямку становили 321 особу

На таврійському напрямку триває робота Сил оборони, безповоротні втрати ворога становили 81 особу, поранено 233, узято в полон 7, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загалом за минулу добу ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 744 обстріли, завдав 4 ракетних та 18 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1468 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 321 особу (безповоротні - 81, поранені - 233, полон - 7)", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в суботу.

Також українські захисники знищили 40 одиниць ворожої військової техніки, зокрема, 1 танк, 1 ББМ, 9 артилерійських систем і мінометів, 1 ППО, 1 РЛС "Зоопарк", 1 ПТРК, 17 БПЛА, 6 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки. Крім цього, знищено 8 складів боєприпасів і 2 пункти управління противника.

 

 

 

Теги: #втрати #ворог #таврійський_напрямок

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