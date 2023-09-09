Події

12:46 09.09.2023

Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Румунії ситуацію з безпекою на Дунаї

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у п'ятницю, 8 вересня, провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Даніелем Петреску.

"Обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї. Безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Головнокомандувач також наголосив під час розмови на необхідності посилення протиповітряної оборони України.

Теги: #румунiя #залужний

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