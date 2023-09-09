Події

08:25 09.09.2023

МАГАТЕ наполягає на доступі до машинних залів і дахів енергоблоків ЗАЕС

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МАГАТЕ наполягає на доступі до машинних залів і дахів енергоблоків ЗАЕС

Росія досі відмовляє місії МАГАТЕ в доступі до дахів реакторних блоків 1, 2, 5 і 6 Запорізької атомної станції (ЗАЕС), констатує генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

"Щоб контролювати дотримання п'яти принципів (безпеки), ми повинні мати повний доступ", - заявив він у черговому зведенні на сайті агентства про стан справ на ЗАЕС.

За словами Гроссі, МАГАТЕ також запросила огляд усіх шести машинних залів, одного за одним, щоб мати змогу повністю оцінити присутність або відсутність будь-яких предметів, що можуть суперечити п'яти принципам, проте наразі це прохання не задоволено.

Зазначається, що 8 вересня експерти МАГАТЕ відвідали машинний зал 1-го енергоблоку, де побачили загалом п'ятнадцять транспортних засобів, але не побачили важкого озброєння.

Крім того, вони відзначили тривалу наявність мін між огорожами по периметру, але під час обходу території не виявили жодних додаткових мін.

У звіті також ідеться, що через три місяці після руйнування Каховської греблі, розташованої нижче за течією, що призвело до виснаження величезного резервуару, який ЗАЕС використовувала для охолодження своїх реакторів і відпрацьованого палива, станція продовжує роботу з розширення доступу до інших джерел води, наприклад, за допомогою буріння свердловин із підземними водами. Наразі завершено сім таких свердловин із запланованих 10-12.

ЗАЕС поінформувала команду МАГАТЕ, що на сім активних свердловин, припадає трохи більше половини з приблизно 250 кубічних метрів води на годину, необхідних для підтримання рівня води в охолоджувальних ставках за умов, коли всі агрегати залишаються у вимкненому стані. Обсяг води, що залишився, наразі відкачується з дренажної системи майданчика.

Команда МАГАТЕ повідомила, що ЗАЕС проводить технічне обслуговування різних компонентів і систем безпеки на об'єкті, шість реакторів якого залишаються зупиненими: один у гарячому зупині, а решта - у холодному.

 

 

 

Теги: #магате #заес

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