Україну відвідає міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші

Міністр закордонних справ Йошімаса Хаяші відвідає Україну на знак підтримки її боротьби з російською агресією, повідомив уряд Японії, передає Kyodo News.

Зазначається, що в Києві Хаяші проведе переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і розповість йому про план Японії провести конференцію зі сприяння економічному відновленню України на початку наступного року.

Очікується, що Хаяші також візьме участь у церемонії передання українській стороні японських автокранів, призначених для видалення бомб, що не розірвалися.

"Це перший візит міністра закордонних справ Японії в Україну відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року", - йдеться в повідомленні.