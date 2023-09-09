Події

08:12 09.09.2023

Україну відвідає міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші

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Україну відвідає міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші

Міністр закордонних справ Йошімаса Хаяші відвідає Україну на знак підтримки її боротьби з російською агресією, повідомив уряд Японії, передає Kyodo News.

Зазначається, що в Києві Хаяші проведе переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і розповість йому про план Японії провести конференцію зі сприяння економічному відновленню України на початку наступного року.

Очікується, що Хаяші також візьме участь у церемонії передання українській стороні японських автокранів, призначених для видалення бомб, що не розірвалися.

"Це перший візит міністра закордонних справ Японії в Україну відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #японія #візит #міністр

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