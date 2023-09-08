Події

23:34 08.09.2023

Кабмін зобов'язав замовників обґрунтовувати необхідність публічних закупівель від 50 тис. грн

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Кабмін зобов'язав замовників обґрунтовувати необхідність публічних закупівель від 50 тис. грн

 Публічні закупівлі на суму від 50 тис. грн, окрім звіту про договір, який було укладено без використання електронної системи закупівель, також мають супроводжуватися погодженим керівником замовника обґрунтуванням їхнього здійснення, такі зміни до правил проведення публічних закупівель під час воєнного стану вніс уряд.
"Тендер через "Прозорро" сам по собі не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам'ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби чи умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана насамперед поліпшити якість роботи тих, хто оголошує тендер", - прокоментувала зміни перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко в п'ятницю.
За її словами, постанова також зменшує перелік підстав, через які державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму, водночас посилюючи відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.
Крім того, внесено зміни, що допускають до публічних закупівель підсанкційних учасників, активи яких передано в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Теги: #україна #закупки #прозорро

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