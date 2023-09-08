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19:53 08.09.2023

Залужний і Каволі обговорили "питання, що стосуються фронту", оборонні потреби ЗС України та можливі плани противника

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Залужний і Каволі обговорили "питання, що стосуються фронту", оборонні потреби ЗС України та можливі плани противника

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі обговорили "питання, які стосуються фронту", оборонні потреби української армії і можливі плани противника.

"Провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі", - написав Залужний у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Як повідомив Залужний, співрозмовники "насамперед обговорили питання, що стосуються фронту. Ознайомив генерала Каволі з обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями. Незважаючи на шалений опір ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед".

"Обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії.

Залужний подякував "союзникам за рішучу підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією".

 

Теги: #фронт #залужний #каволі

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