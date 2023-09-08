Вибухи на російській "виборчій дільниці" в Бердянську організувала СБУ - джерело

Вибухи, що пролунали в ніч на п'ятницю на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розмістили одну з "виборчих дільниць", є результатом операції Служби безпеки України. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в СБУ.

У результаті дільниця в призначений день "виборів" 8 вересня так і не відкрилася.

Зазначено, що місцева окупаційна адміністрація налякана вибухами й терміново намагається вжити заходів щодо гарантування безпеки. Агентству вдалося отримати аудіозапис, на якому один із керівників окупаційного "мвс" РФ у Запоріжжі інструктує підлеглих, як не потрапити в пастку другого вибуху.

Як раніше повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, уночі на території "виборчої дільниці" пролунали два вибухи, під завалами опинилася російська військова охорона.