Події

18:14 08.09.2023

Генсек ООН поки що не бачить мирного вирішення війни в Україні найближчим часом

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Генсек ООН поки що не бачить мирного вирішення війни в Україні найближчим часом

Мирного вирішення війни Росії проти України, ймовірно, не буде найближчим часом, вважає генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

"Я не дуже вірю, що в найближчому майбутньому ми отримаємо мирне рішення. Я вважаю, що дві сторони все ж вирішили продовжувати конфлікт. І, звісно, треба віддати належне всім тим, хто з добрими намірами намагається зробити все можливе, щоб ця драматична ситуація знайшла своє завершення", - сказав Гутерреш на пресконференції в Нью-Делі.

Він зазначив, що у війні Росії проти України надзвичайно важливими є всі зусилля з посередництва для врегулювання ситуації.

Теги: #україна #війна #гуттереш

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