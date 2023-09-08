Генсек ООН поки що не бачить мирного вирішення війни в Україні найближчим часом

Мирного вирішення війни Росії проти України, ймовірно, не буде найближчим часом, вважає генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

"Я не дуже вірю, що в найближчому майбутньому ми отримаємо мирне рішення. Я вважаю, що дві сторони все ж вирішили продовжувати конфлікт. І, звісно, треба віддати належне всім тим, хто з добрими намірами намагається зробити все можливе, щоб ця драматична ситуація знайшла своє завершення", - сказав Гутерреш на пресконференції в Нью-Делі.

Він зазначив, що у війні Росії проти України надзвичайно важливими є всі зусилля з посередництва для врегулювання ситуації.