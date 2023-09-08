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17:17 08.09.2023

Україна в рамках підготовки 12 санкційного пакета ЄС продовжує наполягати на впровадженні обмежень проти російського ВПК і "Росатома" - Єрмак

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Україна в рамках підготовки 12 санкційного пакета ЄС продовжує наполягати на впровадженні обмежень проти російського ВПК і "Росатома" - Єрмак

Наразі просувається розробка 12 санкційного пакета ЄС проти Росії, у межах якого Україна, зокрема, продовжує наполягати на впровадженні обмежень проти російського військово-промислового комплексу та "Росатома", заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Готується цей пакет. Але наразі точно сказати, коли він буде узгоджений, важко. Ми всі розуміємо, що кожен наступний пакет ухвалюється складніше, ніж це було на початку. Це логічно, тому що багато чого вже зроблено. Наші рекомендації вже надано", - заявив Єрмак журналістам на брифінгу, присвяченому роботі міжнародної групи Єрмака-Макфола з питань санкцій проти РФ.

"Ми продовжуємо наполягати на санкціях проти "Росатома", санкціях проти російського ВПК", - додав він.

За його словами, група Єрмака-Макфола дуже швидко реагує на запити та інформацію від військових, щоб максимально знизити можливості РФ виготовляти ракети і дрони.

"Ми дуже в цьому плані безкомпромісні. Якщо ми знаходимо елементи, які виробляються навіть у країнах наших партнерів, ми про це відкрито говоримо. І наші партнери дуже швидко й ефективно реагують на це", - сказав Єрмак.

Крім того, як він наголосив, "сьогодні, працюючи над санкціями проти РФ, необхідно зберігати можливість не дозволяти Росії обходити санкції, які вже було ухвалено Україною та партнерами і за які РФ веде боротьбу в плані їх зняття".

Голова Офісу президента України також зазначив, що "з оптимізмом дивиться на все те, що стосується ухвалення цього нового 12 пакета санкцій". "І саме тому наша група 24/7 працює. Понад 50 експертів з усього світу. Усі сповнені енергією, ентузіазмом, ніхто не втомився, наша робота триває", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи готовий уже на осінь план ЄС і США щодо конфіскації державного і приватного майна РФ і російських громадян у цих країнах, Єрмак зазначив, що поки що є складнощі в національних законодавствах.

"Кожна країна має своє законодавство. І тому це ускладнює ухвалення єдиного рішення, яке на сьогодні влаштовувало б всіх. Але ми працюємо з нашими партнерами. Усі розуміють, що сьогодні ми говоримо про підтримку України під час війни, про її відновлення. І тому всі країни розуміють, що без конфіскації російських активів це буде зробити неможливо. Тому всі на це налаштовані. Кожна країна шукає свій шлях. Думаю, що сьогодні принципово важливо закріпити, що всі на цій позиції. А механізми, я думаю, знайдуться", - резюмував він.

Теги: #пакет #санкції

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