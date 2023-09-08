Важливо, щоб американський народ підтримував нашу боротьбу за цінності - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що громадська думка у США в будь-якому разі впливатиме на президента, хто б не був обраний у 2024 році.

"Важливо, щоб американський народ підтримував демократію, підтримував Україну, підтримував нашу боротьбу за цінності. І тоді, хто б не був, і в який би час це не було, і на якій би посаді не була ця людина, хто б не був лідером Сполучених Штатів, він завжди буде спиратися на фундамент. А фундамент - це громадська думка", - сказав він, виступаючи на відкритті щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" в п'ятницю в Києві.

За словами Зеленського, "є голоси від Республіканської партії, які кажуть, що потрібно знизити підтримку України, але це вибори... Під час конкуренції люди іноді, на жаль, популісти".