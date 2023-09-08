Перемога України у війні означатиме перемогу людської моралі - Зеленський

Для багатьох у світі Україна - не просто держава, яка захищається від російської агресії, а й моральний вибір, сказав у п'ятницю в Києві президент України Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Вибір того, що для них є цінним. Вибір того, у що хочеться вірити насправді. Вибір того, що ставиш своїм високим і справжнім пріоритетом", - сказав він.

За словами президента, "коли йдеться про Україну, насправді йдеться про величезний моральний простір. І він набагато ширший, ніж тільки територія України. Це простір від українських окопів на Донбасі, на сході, до дискусій у провідних політичних кабінетах".

"Це все величезний простір постійного, щоденного морального вибору багатьох людей у багатьох країнах. І саме в цьому великому просторі народжуються майбутнє миру", - зазначив він.

"Ми захищаємося, зокрема, завдяки тому, що величезний моральний простір світу об'єднався і допомагає захищати Україну, а значить, відображення власних цінностей. І Путін атакує не лише Україну, а саме цей моральний простір, який зрештою здатен притягнути до відповідальності будь-яких терористів і вбивць, будь-яких агресорів", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що "людська мораль має перемогти у всій війні. І це справа не лише України як держави, це справа України як усіх нас, кожного і кожної у світі, хто цінує свободу, хто цінує людське життя, хто вірить, що люди повинні перемагати. І наш успіх, конкретний успіх України, залежить не тільки від нас, не тільки від нас, українців, а від того, наскільки весь величезний моральний простір світу хоче зберегтися".