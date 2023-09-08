Події

14:22 08.09.2023

На Херсонщині на російській міні підірвалися троє саперів із The HALO Trust, усіх госпіталізовано

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На Херсонщині на російській міні підірвалися троє саперів із The HALO Trust, усіх госпіталізовано

Троє вибухотехніків організації The HALO Trust, що опікується гуманітарним розмінуванням Херсонської області, підірвалися на російській міні, повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого. Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу", - написав Прокудін у п'ятницю в телеграмі.

Як повідомлялося, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України підписало меморандум про співпрацю з міжнародним фондом із розмінування The HALO Trust у вересні 2022 року.

The HALO Trust є міжнародною неурядовою організацією, яка понад 30 років працює у сфері протимінної діяльності у 28 країнах світу за підтримки Британської королівської родини та Державного департаменту США.

В Україні організація опікується розмінуванням з 2014 року і вже очистила від недетонованих мін і боєприпасів понад 4,2 млн кв. м території.

Теги: #міна #херсонська_область #halo_trust

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