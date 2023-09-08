Події

13:25 08.09.2023

В Україну вдалося повернути 9 дітей - Лубінець

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В Україну вдалося повернути 9 дітей - Лубінець

В Україну вдалося повернути дев'ятьох дітей, двоє з них тривалий час перебували на тимчасово окупованій території (ТОТ), повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"... Двоє дітей довгий час перебували на ТОТ, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - написав Лубінець у телеграм-каналі в п'ятницю.

Омбудсмен пояснив, що деталі повернення не розголошуються з міркувань безпеки.

 

Теги: #діти #лубінець

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