В Україну вдалося повернути 9 дітей - Лубінець

В Україну вдалося повернути дев'ятьох дітей, двоє з них тривалий час перебували на тимчасово окупованій території (ТОТ), повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"... Двоє дітей довгий час перебували на ТОТ, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - написав Лубінець у телеграм-каналі в п'ятницю.

Омбудсмен пояснив, що деталі повернення не розголошуються з міркувань безпеки.