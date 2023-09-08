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10:36 08.09.2023

ЗСУ в четвер просунулися біля Бахмута і в Запорізькій області, а до кінця року зможуть прорвати всю російську оборону - ISW

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ЗСУ в четвер просунулися біля Бахмута і в Запорізькій області, а до кінця року зможуть прорвати всю російську оборону - ISW

Українські війська 7 вересня продовжили наступальні дії біля Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області й домоглися подальших успіхів на обох ділянках фронту, повідомляється в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, оприлюднені 7 вересня, показують, що українські війська просунулися далі на північний захід від Вербового (18 км на південний захід від Оріхова) на заході Запорізької області... Кадри з геоприв'язкою, оприлюднені 7 вересня, показують, що українські сили домоглися незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута)", - йдеться у зведенні.

Зі свого боку російські війська, за даними ISW, продовжили в четвер наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, на бахмутському напрямку в Донецькій області, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі межі Донецької та Запорізької області, але підтверджених наступів 7 вересня не було.

Директор з аналізу Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) Трент Мол заявив, що є "реальна ймовірність" того, що українські сили прорвуть усю російську оборону на півдні України до кінця 2023 року, водночас українське джерело припустило, що майбутні російські оборонні позиції слабкіші за ті, які українські сили прорвали раніше, зазначають аналітики.

"Подальша серія російських оборонних позицій може виявитися слабшою, менш замінованою і менш укомплектованою, ніж та оборонна лінія, яку прорвали українські війська. Однак російська оборона не є однорідною по всьому фронту на півдні України, й оцінки сили наступних російських оборонних позицій можуть бути екстраполяцією, що ґрунтується на обмеженій інформації з невеликих ділянок фронту. Українські сили домагаються тактичних успіхів й успішно виснажують російські сили, що обороняються, і ISW продовжує оцінювати, що контрнаступ України може привести до оперативних успіхів у 2023 році, але наступні серії російських оборонних позицій, як і раніше, створюють серйозні проблеми для українських сил, і на окремих ділянках можуть міцно утримуватися", - наголошується у зведенні.

Повідомляється, що влада Московської області затримала командувача 1 армії протиповітряної та протиракетної оборони спеціального призначення Костянтина Огієнка за обвинуваченням у хабарництві та корупції на тлі триваючих та дедалі сильніших атак безпілотників на Москву. "Хоча ISW не виявила доказів, що дають змогу припустити, що Огієнка затримали з причин, відмінних від обвинувачень у хабарництві, російські джерела нещодавно скаржилися, що російські підрозділи ППО відповідальні за нездатність стримати зростання кількості атак безпілотників на Москву, і відсторонення Огієнка може бути відповіддю на таке обвинувачення", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #війна #isw

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