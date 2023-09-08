Клименко: Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув поліцейський

Унаслідок ракетного удару, завданого росіянами по адміністративній будівлі поліції в Кривому Розі, загинув поліцейський, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Кривий Ріг. Приліт по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. Шестеро співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості", - написав Клименко в телеграм-каналі в понеділок.

Глава МЗС також повідомив, що рятувальники гасять загоряння пожежі площею в 200 квадратних метрів. Окрім цього, через удар постраждали поруч розташовані житлові будинки.

"Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи", - зазначив Клименко.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетного удару по адміністративній будівлі в Кривому Розі Дніпропетровської області, за попередньою інформацією, одна людина загинула, дев'ятеро постраждали, ще трьох дістали з-під завалів.