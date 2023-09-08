Окупанти обстріляли Середина-Буду та десять прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, жертв немає - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли минулої доби місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, а також чотири села Сумської та шість сіл Чернігівської областей, що розташовані поблизу державного кордону з РФ, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

Про руйнування внаслідок обстрілу не повідомляють. "Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - йдеться у зведенні.

Окупанти, зокрема, обстріляли з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та некерованими авіаційними ракетами села Старикове, Катеринівка та Черневе Шосткинського району, а також Козаче Конотопського району Сумської області. Катеринівка і Чорнове були обстріляні двічі.

"Сумська область. Шосткинський район: Старикове - 6 приходів, ймовірно НАР з гелікоптеру. Катеринівка - 2 приходи, ймовірно НАР з гелікоптеру; 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Черневе - 22 приходи, ймовірно РСЗВ; 8 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Середина-Буда - 4 приходи, ймовірно міномет 82 мм. Конотопський район: Козаче - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм", - повідомили в ОК "Північ".

У Чернігівській області під обстріл потрапили села Блешня, Карповичі, Михальчина-Слобода та Бучки Новгород-Сіверського району, Гута-Студенецька та Сальне Корюківського району. У Гуті-Студенецькій окупанти скинули з дрона осколковий гранатометний постріл, решта сіл зазнали мінометного та артилерійського обстрілів.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Блешня - 10 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Карповичі - 20 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Новгород-Сіверська громада: Михальчина-Слобода - 22 приходи, ймовірно ствольна артилерія. Бучки - 8 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Сновська громада: Гута-Студенецька - 1 приход, ймовірно ВОГ з БПЛА. Сальне - 11 приходів, ймовірно міномет 120 мм", - повідомляють у зведенні.

Загалом за добу нараховано 13 обстрілів (129 вибухів) із різних видів озброєння.