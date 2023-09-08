Події

09:35 08.09.2023

Окупанти обстріляли Середина-Буду та десять прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, жертв немає - ОК "Північ"

2 хв читати
Окупанти обстріляли Середина-Буду та десять прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, жертв немає - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли минулої доби місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, а також чотири села Сумської та шість сіл Чернігівської областей, що розташовані поблизу державного кордону з РФ, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

Про руйнування внаслідок обстрілу не повідомляють. "Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - йдеться у зведенні.

Окупанти, зокрема, обстріляли з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та некерованими авіаційними ракетами села Старикове, Катеринівка та Черневе Шосткинського району, а також Козаче Конотопського району Сумської області. Катеринівка і Чорнове були обстріляні двічі.

"Сумська область. Шосткинський район: Старикове - 6 приходів, ймовірно НАР з гелікоптеру. Катеринівка - 2 приходи, ймовірно НАР з гелікоптеру; 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Черневе - 22 приходи, ймовірно РСЗВ; 8 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Середина-Буда - 4 приходи, ймовірно міномет 82 мм. Конотопський район: Козаче - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм", - повідомили в ОК "Північ".

У Чернігівській області під обстріл потрапили села Блешня, Карповичі, Михальчина-Слобода та Бучки Новгород-Сіверського району, Гута-Студенецька та Сальне Корюківського району. У Гуті-Студенецькій окупанти скинули з дрона осколковий гранатометний постріл, решта сіл зазнали мінометного та артилерійського обстрілів.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Блешня - 10 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Карповичі - 20 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Новгород-Сіверська громада: Михальчина-Слобода - 22 приходи, ймовірно ствольна артилерія. Бучки - 8 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Сновська громада: Гута-Студенецька - 1 приход, ймовірно ВОГ з БПЛА. Сальне - 11 приходів, ймовірно міномет 120 мм", - повідомляють у зведенні.

Загалом за добу нараховано 13 обстрілів (129 вибухів) із різних видів озброєння.

 

Теги: #ок_північ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 05.09.2023
Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

11:12 02.09.2023
Протягом доби окупанти 13 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Протягом доби окупанти 13 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

09:31 30.08.2023
Окупанти обстріляли Семенівку і сім прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, пошкоджено медзаклад, жертв немає - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Семенівку і сім прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, пошкоджено медзаклад, жертв немає - ОК "Північ"

12:59 27.08.2023
Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, жертв немає - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, жертв немає - ОК "Північ"

09:59 09.08.2023
Протягом доби окупанти 11 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Протягом доби окупанти 11 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

10:20 05.08.2023
Росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей за добу

Росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей за добу

09:54 04.08.2023
Російські окупанти за добу сім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російські окупанти за добу сім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

10:05 01.08.2023
Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині за добу, у Рожковичах пошкоджено нежитлову будівлю, жертв немає - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині за добу, у Рожковичах пошкоджено нежитлову будівлю, жертв немає - ОК "Північ"

10:41 30.07.2023
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

10:14 25.07.2023
Окупанти обстріляли шість прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях та двічі Середина-Буду

Окупанти обстріляли шість прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях та двічі Середина-Буду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, одна людина загинула, дев'ятеро поранені - голова ОВА

МЗС ініціює заборону на в'їзд в Україну для "оперної співачки" і "блогерів" із КНР, які незаконно відвідали Маріуполь, й очікує пояснень від китайської сторони

ЗС України мають успіх на південь від Роботиного та Бахмута

ЗС України мають частковий успіх на південь від Бахмута, за добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, одна людина загинула, дев'ятеро поранені - голова ОВА

МЗС ініціює заборону на в'їзд в Україну для "оперної співачки" і "блогерів" із КНР, які незаконно відвідали Маріуполь, й очікує пояснень від китайської сторони

ППО вночі збила 14 "Шахедів" над Одещиною, виникла пожежа, жертв немає - голова обладміністрації

У Сумах унаслідок атаки РФ постраждали двоє людей - ОВА

Знову збільшилася кількість поранених унаслідок ракетного удару по Костянтинівці

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено двох мирних жителів

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю і Запорізькій області, є жертва і поранений

ЗС України мають успіх на південь від Роботиного та Бахмута

ЗС України мають частковий успіх на південь від Бахмута, за добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА