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08:33 08.09.2023

ЗС України мають успіх на південь від Роботиного та Бахмута

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ЗС України мають успіх на південь від Роботиного та Бахмута

ЗСУ мали успіх у районах на південь від Роботиного, а на Бахмутському напрямку - на південь від міста Бахмут, повідомляє Military media center.

"Сили оборони досягають успіху на південь від Роботиного і Бахмута", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляє речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на бахмутському і мелітопольському напрямках.

Зокрема, на мелітопольському напрямку під час ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх у районах на південь від Роботиного, а на бахмутському напрямку - на південь від міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах, зазначив спікер.

 

 

 

Теги: #зсу #успіхи #бахмут

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