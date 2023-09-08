Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів
Протягом доби Сили оборони знищили 640 окупантів, 23 танки, 23 бронемашини, 31 артсистему, одну РСЗВ, одну ППО, 29 БПЛА, 48 одиниць автомобільної та спецтехніки, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 267540 (+640) осіб, танків - 4529 (+23) од, бойових броньованих машин - 8726 (+23) од, артилерійських систем - 5753 (+31) од, РСЗВ - 754 (+1) од, засоби ППО - 507 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, бойових броньованих машин - 8726 (+0) од, артилерійських систем - 5753 (+0) од, РСЗВ - 754 (+1) од, засоби ППО - 507 (+1) од, вертольотів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного - 4570 (+29), крилаті ракети - 1455 (+0), кораблі/катери - 19 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8264 (+47) од, спеціальна техніка - 860 (+1)", - ідеться в повідомленні.
Дані уточнюють.