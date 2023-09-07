Події

20:09 07.09.2023

Шмигаль і Блінкен ознайомилися з ходом підготовки до опалювального сезону під час відвідування одного з енергооб'єктів

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і державний секретар США Ентоні Блінкен відвідали один із енергетичних об'єктів, де вони ознайомилися з перебігом підготовки до опалювального сезону та роботами із захисту інфраструктури, повідомляє пресслужба глави українського уряду.

"...важливо побудувати енергосистему за рахунок відновлюваних джерел енергії. Проговорили з паном Держсекретарем можливість співпраці з американськими компаніями. Представили конкретні проєкти для інвестування та спільної імплементації. Працюємо над відновленням і розбудовою станцій, які постраждали від російських обстрілів", - цитує пресслужба прем'єра.

Водночас Шмигаль зазначив, що США перебувають у лідерах координації енергетичної допомоги Україні у форматі G7+. Глава українського уряду висловив подяку партнерам за підтримку, а також подякував енергетикам за їхню стійкість і професіоналізм.

 

 

Теги: #підготовка #опалювальний_сезон

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