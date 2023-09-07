Події

20:07 07.09.2023

Російські окупанти вже тиждень проводять "вибори" в окупованих районах Запорізької області

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Російські окупанти вже тиждень проводять "вибори" в окупованих районах Запорізької області

Російські окупанти вже тиждень збирають голоси мешканців окупованих територій Запорізької області в рамках проведення псевдовиборів у фейкові органи влади Російської Федерації на захоплених територіях, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Приходять додому в супроводі автоматників, "рекомендують" не відмовлятися голосувати, щоб не було проблем, "радять" обирати певну політсилу, звісно путінську "единую россию"", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що таким чином уже було "забезпечено явку" у 25%.

"Україна не визнає вибори на ТОТ. Усі причетні до них організації є злочинцями за українським законодавством. Повідомити про колабораціоністів - членів виборчих комісій можна на пошту zradnyk@mlt.gov.ua", - нагадав Федоров.

 

Теги: #вибори #окупація #запорізька

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