Маляр: ЗСУ поступово наступають на Бахмутському напрямку, є успіхи

Збройні сили України ведуть поступовий наступ на бахмутському напрямку, є успіхи, водночас окупанти намагаються пробити оборону на куп'янському, лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На півдні напрямок нашого наступу. На сході - ворожого. Але схід неоднорідний, там є чотири напрямки, де ворог намагається пробити нашу оборону, це куп'янський, лиманський, авдіївський і мар'їнський. Але там є і бахмутський напрямок, де зараз у нас є успіхи, ми там поступово наступаємо", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону.

Вона також зазначила, що ворог намагається зупинити наступ ЗСУ на фронті, і "основний бій іде навколо того, щоб зупинити наші Збройні сили".

За словами заступниці міністра, є загострення на куп'янському, лиманському і доволі складна ситуація на мар'їнському й авдіївському напрямках.

Коментуючи інформацію щодо можливого наступу окупантів на лимансько-куп'янському напрямку, Маляр сказала, що "перспектива така, що росіяни готуються до активізації, але чи реалізують вони цей план, залежатиме від обставин".