Із міськбюджету Києва одній із в/ч виділено 15,5 млн грн, на них куплено автомобілі та спорядження - мер

Закупівлю шести нових автомобілів і спорядження для групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України профінансовано з міського бюджету Києва, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Відвідав одну з військових частин, якій Київ з міського бюджету виділив майже 15,5 млн грн. На ці кошти військові з Групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України закупили шість нових автомобілів та спорядження для потреб інженерно-саперного підрозділу й особового складу, який виконує бойові завдання. Завдяки цій техніці сапери зможуть більш ефективно працювати на дорогах, в лісах та на об’єктах інфраструктури всієї України", - написав Кличко телеграмі у четвер.

Коштом столиці у військовій частині також добудували адміністративне приміщення та відремонтували приміщення для військових, розповів міський голова.