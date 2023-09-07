Події

15:33 07.09.2023

Із міськбюджету Києва одній із в/ч виділено 15,5 млн грн, на них куплено автомобілі та спорядження - мер

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Закупівлю шести нових автомобілів і спорядження для групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України профінансовано з міського бюджету Києва, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Відвідав одну з військових частин, якій Київ з міського бюджету виділив майже 15,5 млн грн. На ці кошти військові з Групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України закупили шість нових автомобілів та спорядження для потреб інженерно-саперного підрозділу й особового складу, який виконує бойові завдання. Завдяки цій техніці сапери зможуть більш ефективно працювати на дорогах, в лісах та на об’єктах інфраструктури всієї України", - написав Кличко телеграмі у четвер.

Коштом столиці у військовій частині також добудували адміністративне приміщення та відремонтували приміщення для військових, розповів міський голова.

Теги: #бюджет #київ #військова_частина

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