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14:06 07.09.2023

Україна передала Туреччині пропозиції про відновлення роботи "зернового коридору" без РФ - посол

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Україна передала Туреччині пропозиції про відновлення роботи "зернового коридору" без РФ - посол

Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи "зернового коридору" без Росії, відповіді поки що не отримано, повідомив у четвер на пресконференції посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Пропозицію про роботу ("зернового коридору" - ІФ-У) без Росії передано турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі (із зерном - ІФ-У) вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини і проходять протоки без обмежень, це насправді раціональний шлях", - сказав дипломат.

Він нагадав, що і в рамках "зернової ініціативи" доволі частими були випадки, коли країна-агресор обмежувала прохід кораблів до України або намагалася регулювати доступ до того чи іншого українського порту. Крім того, обмежувався перелік продукції, яку можна було експортувати з території України.

За словами Боднара, оскільки немає жодних експортних обмежень щодо української продукції для суден, які проходять цим гуманітарним коридором, такий альтернативний варіант може бути одним з основних для врегулювання ситуації.

Наразі триває комунікація між Туреччиною та ООН за результатами переговорів і з Україною, і з Росією, щоб виробити узгоджені позиції. Учасники переговорного процесу очікують "комунікації між Україною і Туреччиною на вищому рівні". За інформацією посла, можливо вони відбудуться найближчими днями або в рамках Генасамблеї ООН.

"Ми, звісно, займаємо конструктивну позицію щодо наших партнерів Туреччини та ООН і посередників і напрацьовуватимемо механізми, які будуть вигідні нашій стороні, але не зашкодять принциповій позиції щодо зняття санкцій з Росії - це абсолютно хибний шлях", - запевнив Боднар.

Як повідомлялося, 4 вересня в Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та Росії, головною темою якої було відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи. Сторони не досягли згоди з цього питання.

"Зернова угода" - домовленість між ООН, Туреччиною, Україною та Російською Федерацією про морські коридори для вивезення українського зерна була підписана 22 липня 2022 року. Після чергового пролонгування і фактичної бездіяльності протягом декількох місяців через саботаж російської сторони 17 липня 2023 року РФ відмовилася від участі в ній.

Теги: #україна #туреччина #зернова_ініціатива

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