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12:54 07.09.2023

Умєров назвав пріоритети: суб'єктність Міноборони, забезпечення військових і розширення міжнародної коаліції

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Умєров назвав пріоритети: суб'єктність Міноборони, забезпечення військових і розширення міжнародної коаліції

Міністр оборони України Рустем Умєров серед своїх пріоритетів назвав формування суб'єктності міністерства, забезпечення військових усім необхідним і розширення міжнародної коаліції.

"Визначу п'ять пріоритетів, визначених президентом. Перше - формування суб'єктності міністерства. Міністерство має стати головним інститутом координації сил оборони. Це стосується і формування стратегії та політики оборони України, і координації завдань розподілу ресурсів між оборонними відомствами", - сказав він на представленні його президентом у четвер.

"Друге - військовий. Найвища цінність. Уся діяльність нашого міністерства має бути спрямована на те, щоб посилити наших військових, забезпечити їх усім необхідним - озброєння, військова техніка, спорядження, засоби індивідуального захисту, харчування, захист прав військових, якісна медицина, постійне навчання і підвищення кваліфікації", - зазначив Умєров.

Він також назвав серед пріоритетів "посилення і розширення міжнародної коаліції". "Маємо створювати нові, може й несподівані партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні й тематичні альянси", - сказав міністр.

"Четвертий - нульова толерантність до корупції та диджиталізація. Привести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель. Маємо оцифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики - електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронних журналів", - зазначив він.

Іще одним пріоритетом він назвав розвиток українського виробництва. "Чим більше Україна почне виробляти всередині країни, тим більше незалежності від зовнішніх факторів ми отримуємо. З боку міністерства максимально підтримуватимемо українське виробництво", - сказав він.

"Наш план - перемога. Маємо зробити все, щоб наблизити її якомога раніше", - заявив Умєров.

Теги: #міноборони #пріоритети #умєров

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