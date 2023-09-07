У п'ятницю в Україні буде сухо, температура вдень до 24°, на півдні та Закарпатті до 27°

У п'ятницю в Україні опадів не прогнозують, температура вночі 6-11°, вдень 19-24°; у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 22-27°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в п'ятницю, 8 вересня, також без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 8 вересня найвища температура вдень була 32,7° у 2008 р., найнижча вночі 3,3° у 1991 р.

У суботу, 9 вересня, на більшій частині України також буде без опадів, лише вночі у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ. У Карпатах уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Синоптики прогнозують температуру вночі 7-12°, на узбережжі морів 11-16°, вдень 19-24°, у південній частині, західних областях 22-27°, на Закарпатті до 30°.

У столиці України 9 вересня - сухо, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 10-12° тепла, вдень 21-23°.