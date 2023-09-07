Події

12:17 07.09.2023

Ракетним ударом по Запорізькому району зруйновано цивільний об'єкт інфраструктури, жертв немає - голова ОВА

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Ракетним ударом по Запорізькому району зруйновано цивільний об'єкт інфраструктури, жертв немає - голова ОВА

Інфраструктурний об'єкт у Запорізькому районі зазнав ушкоджень унаслідок російського ракетного удару в четвер уранці, наразі триває ліквідація пожежі, що виникла на місці удару, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог завдав удару о 10:20, найімовірніше, балістичною ракетою по одному із цивільних об'єктів інфраструктури. Зазнав руйнування цей об'єкт і, на щастя, у нас без постраждалих", - сказав Малашко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, об'єкт не має жодного стосунку до військової інфраструктури. "Як правило, вони б'ють чомусь по цивільній інфраструктурі. Це не військовий об'єкт і не може ним бути", - зазначив голова обладміністрації.

"Наразі триває ліквідація пожежі, і після того як буде ліквідовано пожежу, ми знатимемо і тип ракети, якою було завдано удару, і наслідки", - додав голова обладміністрації.

Малашко також розповів, що за 20 хвилин до удару було оголошено повітряну тривогу.

Крім цього удару, російські окупанти завдали 99 ударів по області за минулу добу, є загиблий. "На жаль, у нас є один загиблий цивільний чоловік і шестеро дістали поранення, вони наразі перебувають у місті Запоріжжі на лікуванні", - розповів голова обладміністрації.

По трьох населених пунктах Запорізької області за минулу добу було завдано ракетних ударів. Також окупанти завдали п'яти авіаударів по місту Оріхову і Малій Токмачці. Також використовували безпілотні літальні апарати. "Загалом за добу у нас було 99 ударів, якщо не брати до уваги цю балістичну ракету, по 31 населеному пункту", - розповів Малашко.

Теги: #удар #запорізька

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