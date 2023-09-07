Унаслідок ворожого обстрілу Донеччини одна загибла та четверо поранених за минулу добу, розпочато досудове розслідування

Російські окупанти в середу обстріляли м. Сіверськ і смт Велика Новосілка Донецької області, внаслідок чого одна жінка загинула і ще четверо місцевих жителів дістали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора в четвер уранці.

"6 вересня 2023 року, о 15:00, окупанти обстріляли м. Сіверськ, ймовірно, з використанням РСЗВ. Унаслідок розриву снаряда загинула місцева мешканка, ще троє людей - двоє чоловіків 42 і 60 років та 73-річна жінка - дістали осколкові поранення", - сказано в повідомленні.

Увечері того ж дня, близько 18:40, ворог здійснив артобстріл смт Велика Новосілка.

"Там осколкові поранення отримала 81-річна жінка. За попередніми даними, армія держави-агресора обстріляла населений пункт із артилерії", - зазначають прокурори.

У повідомленні йдеться, що всім постраждалим було надано першу допомогу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1,2 ст. 438 КК України).