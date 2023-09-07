Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 37 артилерійських систем

Протягом доби Сили оборони знищили 610 окупантів, 9 танків, 21 бронемашину, 37 артсистем, п'ять реактивних систем залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 8 крилатих ракет, 22 безпілотники, 34 одиниці автомобільної та спецтехніки, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 266900 (+610) осіб, танків - 4506 (+9) од, бойових броньованих машин - 8703 (+21) од, артилерійських систем - 5722 (+37) од, РСЗВ - 753 (+5) од, засоби ППО - 506 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4541 (+22), крилатих ракет - 1455 (+8), кораблів/катерів - 19 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8217 (+27) од, спеціальної техніки - 859 (+7)" - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.