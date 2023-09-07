Україна та США працюватимуть над розвитком “дунайського зернового коридору” - Кулеба

Україна та США вважають експорт українського зерна “дунайським коридором” найперспективнішим і працюватимуть над його розвитком, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Кілька слів про експорт зерна. Наші позиції абсолютно збігаються. Ми вважаємо, що найбільш перспективним є дунайський коридор і працюватимемо над його розвитком", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.