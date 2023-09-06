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21:26 06.09.2023

ЄС: Навмисні напади на цивільне населення України - це воєнний злочин, і всі причетні до нього будуть притягнуті до відповідальності

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ЄС: Навмисні напади на цивільне населення України - це воєнний злочин, і всі причетні до нього будуть притягнуті до відповідальності

У Європейському союзі заявляють, що навмисні напади на цивільне населення України є воєнними злочинами, і всі командири, виконавці та співучасники цих злодіянь будуть притягнуті до відповідальності. Відповідну заяву представника Зовнішньополітичної служби ЄС поширено в середу в Брюсселі.

У ЄС також "рішуче засудили щоденні обстріли і бомбардування Росією цивільного населення та інфраструктури України, а також варварську ракетну атаку на ринок у Костянтинівці Донецької області та закликали РФ негайно припинити нелюдську агресію".

"Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Унаслідок сьогоднішньої жахливої і варварської ракетної атаки на ринок у Костянтинівці Донецької області загинули щонайменше 16 осіб, зокрема дитина, і десятки дістали поранення. Ця атака послідувала за ескалацією останніми місяцями ракетних і безпілотних атак по всій території України, особливо по цивільних об'єктах, унаслідок яких лише за останні два тижні загинули й були поранені понад 410 мирних жителів. Це відбувається на додачу до щоденних невибіркових обстрілів і бомбардувань Росії поблизу лінії фронту, внаслідок яких гинуть сотні мирних жителів. ЄС рішуче засуджує ці напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру та закликає Росію негайно припинити свою нелюдську і незаконну агресію", - сказано в коментарі.

У ЄС зазначили, що Росія також посилила атаки на ключові об'єкти експорту українського зерна, зокрема в Одеській і Дунайській областях. "Останній напад стався вчора ввечері. Це ще раз демонструє, як Росія поглиблює глобальну кризу продовольчої безпеки своєю незаконною агресивною війною проти України, але також повною мірою демонструє російську логіку максимізації своїх економічних прибутків за рахунок України, свідомо наражаючи на ризик мільйони найбільш уразливих людей у всьому світі", - констатували в ЄС.

 

 

Теги: #рф #єс #війна #відповідальність

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