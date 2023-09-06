Події

19:47 06.09.2023

Шмигаль обговорив із прем'єркою Данії допомогу у військовій техніці та гуманітарному розмінуванні

1 хв читати
Шмигаль обговорив із прем'єркою Данії допомогу у військовій техніці та гуманітарному розмінуванні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України в середу.

"Цінуємо військову допомогу данських партнерів, зокрема, ініціативу з надання літаків F-16. Це потужний внесок у гарантування безпеки та стримування російської агресії. Сьогоднішній терористичний акт росіян у Костянтинівці вкотре наголошує на необхідності захистити наше небо та зберегти життя людей", - зазначив Шмигаль.

Окремо глава українського уряду подякував Данії за допомогу у відновленні Миколаєва.

Сторони також обговорили гуманітарне розмінування.

Шмигаль висловив подяку данській стороні за підтримку Формули миру президента України та солідарність з українським народом.

 

 

Теги: #допомога #премєри #данія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:21 06.09.2023
Зеленський і прем'єр Данії обговорили в Києві новий пакет оборонної допомоги

Зеленський і прем'єр Данії обговорили в Києві новий пакет оборонної допомоги

20:27 01.09.2023
Данія пропонує збільшити допомогу Україні до 1,5 млрд данських крон на 2024 рік

Данія пропонує збільшити допомогу Україні до 1,5 млрд данських крон на 2024 рік

21:08 30.08.2023
Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Данії питання навчання українських льотчиків на F-16 і питання логістики для обслуговування цих літаків

Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Данії питання навчання українських льотчиків на F-16 і питання логістики для обслуговування цих літаків

16:28 30.08.2023
Волонтери ТЧХУ допомогли постраждалим від падіння уламків ракети в Києві

Волонтери ТЧХУ допомогли постраждалим від падіння уламків ракети в Києві

20:40 29.08.2023
Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання

Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання

20:25 29.08.2023
США погодили черговий пакет військової допомоги Україні

США погодили черговий пакет військової допомоги Україні

13:15 28.08.2023
Червоний Хрест України проводить тренінги з психологічної допомоги для викладачів вишів

Червоний Хрест України проводить тренінги з психологічної допомоги для викладачів вишів

13:47 24.08.2023
Норвегія передасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування

Норвегія передасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування

13:28 24.08.2023
Норвегія виділяє 1,5 млрд крон, щоб забезпечити постачання газу та електроенергії в Україну

Норвегія виділяє 1,5 млрд крон, щоб забезпечити постачання газу та електроенергії в Україну

19:11 23.08.2023
Україна зможе отримати всі 42 літаки від Нідерландів, коли будуть готові пілоти - Зеленський про домовленості з Рютте

Україна зможе отримати всі 42 літаки від Нідерландів, коли будуть готові пілоти - Зеленський про домовленості з Рютте

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США віддані зміцненню демократії, економіки та народу України - Блінкен

Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

Результатом Саміту перших леді та джентльменів стане започаткування мережі медичного партнерства між країнами - Зеленська

Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

Кількість загиблих у Костянтинівці збільшилася до 17 осіб, пошуково-рятувальну операцію завершено

ОСТАННЄ

США віддані зміцненню демократії, економіки та народу України - Блінкен

Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

Українська авіація завдала за добу 12 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Окупанти завдали 10 ракетних і 54 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Результатом Саміту перших леді та джентльменів стане започаткування мережі медичного партнерства між країнами - Зеленська

Допуск українського зерна в ЄС - це жест доброї волі, Києву не слід наполягати на постійних пільгах - євродепутат

ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні, за добу було 26 бойових зіткнень

Вашингтон уже в середу може оголосити про перші поставки Києву боєприпасів зі збідненим ураном

Блінкен зустрівся в Києві з представниками громадських організацій

Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА