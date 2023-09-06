Шмигаль обговорив із прем'єркою Данії допомогу у військовій техніці та гуманітарному розмінуванні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України в середу.

"Цінуємо військову допомогу данських партнерів, зокрема, ініціативу з надання літаків F-16. Це потужний внесок у гарантування безпеки та стримування російської агресії. Сьогоднішній терористичний акт росіян у Костянтинівці вкотре наголошує на необхідності захистити наше небо та зберегти життя людей", - зазначив Шмигаль.

Окремо глава українського уряду подякував Данії за допомогу у відновленні Миколаєва.

Сторони також обговорили гуманітарне розмінування.

Шмигаль висловив подяку данській стороні за підтримку Формули миру президента України та солідарність з українським народом.