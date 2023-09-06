Європейське оборонне агентство підписало контракти з промисловістю на закупівлю боєприпасів калібром 155 мм

У вівторок, 5 вересня, Європейське оборонне агентство (ЄОА) підписало п'ять останніх рамкових контрактів із промисловістю на спільну закупівлю боєприпасів калібром 155 мм, повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні.

"Станом на 5 вересня 2023 року Європейське оборонне агентство підписало вісім рамкових контрактів із європейською промисловістю на спільну закупівлю боєприпасів калібром 155 мм. Підписання останніх п'яти контрактів відбулося 5 вересня в штаб-квартирі ЄОА в Брюсселі під час візиту послів Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки", - йдеться в тексті повідомлення, оприлюдненого в середу.

За словами глави європейської дипломатії ЄС Жозепа Борреля, було зроблено ще один крок уперед у трикомпонентній ініціативі постачання боєприпасів.

"Тепер країни-члени можуть передавати замовлення в рамках восьми рамкових контрактів. Час має важливе значення. Путін не демонструє жодних ознак припинення своєї агресії проти українського народу. Тому наша військова підтримка оборони України має тривати", - наголосив Боррель.

Водночас виконавчий директор ЄОА Їржі Шедіві зазначив, що країнам-членам пропонуються реальні можливості "робити замовлення в промисловості через ЄОА, щоб підтримати Україну або поповнити власні національні запаси".

"Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найпоширеніших самохідних гаубиць, які країни ЄС відправили в Україну: французька Caesar; польська Krab; німецька Panzerhaubitze 2000; і словацька Zuzana", - йдеться в повідомленні.

"Незабаром буде підписано інші рамкові контракти для інших гаубичних систем", - наголошується в повідомленні.

Загальну угоду про закупівлі боєприпасів відповідно до національних потреб країн або на підтримку України підписали 26 країн-членів ЄС і Норвегія.

Ці рамкові контракти були підписані в рамках трикомпонентного підходу щодо постачання більшої кількості артилерійських боєприпасів і ракет в Україну, яке Рада ЄС погодила в березні 2023 року.