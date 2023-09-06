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13:40 06.09.2023

"Епіцентр" запускає мережу хабів Е1 із зарядними станціями для електромобілів

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Мережа торговельних центрів "Епіцентр" запускає мережу хабів E1 із зарядними станціями для електромобілів, перші об'єкти відкрито на парковках ТЦ компанії у Львові та Рівному, повідомила пресслужба мережі.

"Епіцентр завжди прагне до поліпшення клієнтського сервісу, і встановлення зарядних станцій - ще один крок у цьому напрямку. Електромобілі в Україні стають дедалі популярнішими. І щоб надати нашим клієнтам можливість підзарядити авто під час шопінгу, компанія ухвалила рішення обладнати паркування своїх торговельних центрів сучасними зарядними станціями", - повідомила директорка напряму "Автогрупа та інструменти" мережі "Епіцентр" Ольга Ющенко, слова якої наведені в пресрелізі.

Хаби розраховані на одночасну зарядку 10 автомобілів. Вони будуть оснащені станціями швидкої зарядки потужністю 120 кВт з трьома конекторами - CCS2, GB/T, CHAdeMO, а також розеткою для повільної зарядки АС на 22 кВт. Також заплановано встановлювати додаткові станції зарядки АС на 36 кВт, зазначається в повідомленні.

Для використання зарядної станції в хабі необхідно сканувати QR-код, встановити мобільний застосунок і прив'язати банківську карту для оплати.

"Епіцентр" планує обладнати хаби Е1 в усій торговельній мережі і має намір найближчими місяцями відкрити 10 нових об'єктів на парковках ТЦ у Житомирі, Одесі, Умані, Тернополі, Полтаві та Чернівцях.

Згідно з повідомленням, хаби будуть обладнані, зокрема, в торгових центрах на стадії будівництва або оновлення, зокрема, на об'єктах на вул. Братиславській та вул. Бальзака в Києві, в Бучі та Чабанах.

Хаб відкриють також в IQ-офісі "Епіцентру" в Городку Хмельницької області.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин з маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів INTERSPORT, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі дощенту знищено.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #хаби #електромобілі

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