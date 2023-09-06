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13:28 06.09.2023

Рада призначила Умєрова міністром оборони

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Рада призначила Умєрова міністром оборони

Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

За ухвалення відповідного проєкту постанови №10004 в цілому проголосували 338 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент призначив Рустема Умєрова міністром оборони України. Усі фракції підтримали", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Згідно зі статтею 106 Конституції України, подання про призначення міністрів оборони та закордонних справ вносить до Верховної Ради президент України.

Рустем Умеров із 7 вересня 2022 року очолював Фонд держмайна України (ФДМ). До цього, 2019 року, він був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Голос" (18-й номер у списку як безпартійний) і став членом однойменної фракції.

В українському парламенті обіймав посаду секретаря комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин, а також був заступником члена постійної делегації в Раді Європи та співголовою депутатського міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".

У вересні 2020 року Умєров увійшов до групи з розроблення державної стратегії деокупації Криму та Севастополя при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат, член української делегації на переговорах із Росією, делегат Курултаю кримськотатарського народу.

Теги: #призначення #міністр_оборони #умєров

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