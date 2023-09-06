Єврейська конфедерація України про висловлювання Путіна: Це спроба використати неонацистські наративи для виправдання вторгнення в Україну

Єврейська конфедерація України у відповідь на висловлювання президента РФ Володимира Путіна на адресу президента України Володимира Зеленського та українського народу виступила з офіційною заявою, у якій назвала їх "черговою спробою країни-агресора використати неонацистські наративи для виправдання свого вторгнення в Україну".

"Єврейська конфедерація України категорично відкидає всі звинувачення, висловлені Володимиром Путіним на адресу президента України Володимира Зеленського та українського народу. Ми вважаємо це черговою спробою країни-агресора використати неонацистські наративи для виправдання свого вторгнення в Україну", - йдеться в заяві Єврейської конфедерації України, переданій агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Як нагадують автори заяви, Путін укотре торкнувся єврейського коріння президента України Володимира Зеленського і звинуватив його в тому, що він покриває "неонацистський режим". Цього разу він звинуватив "західних кураторів" у тому, що це вони "призначили" Володимира Зеленського главою сучасної України, щоб прикривати злочини неонацистів - нащадків українців, які під час Голокосту знищили півтора мільйона українських євреїв. При цьому російський президент посилався на нібито коментарі "простих громадян Ізраїлю", які говорять про це в інтернеті".

У зв'язку з цим керівники єврейської громади України заявили, що, по-перше, Зеленський - "законний та демократично обраний більшістю українських громадян президент. Цей вибір зробив саме український народ, а не західні куратори, як стверджує Путін. Україна, на відміну від Росії, - демократична держава, у якій президенти не призначаються довічно. Те, що на чолі держави опинився етнічний єврей, дає єврейській громаді України лише додатковий привід для гордості".

"По-друге, український неонацизм - абсолютний міф, народжений російською пропагандою. Українська єврейська громада ніколи в сучасній історії не розвивалася і не процвітала так, як у незалежній Україні"- наголошується в заяві.

По-третє, як зазначено в документі, громадяни Ізраїлю займають щиру проукраїнську позицію. "Під час російських обстрілів в Україні гинуть, зокрема, і євреї. У лавах ЗСУ сьогодні воює чимало етнічних євреїв з України та Ізраїлю".

По-четверте, як наголошується в заяві, у період Голокосту ініціаторами та виконавцями "остаточного вирішення єврейського питання" були саме нацисти. "Щодо українців-колабораціоністів, то під час Другої світової війни колаборанти були в усіх країнах Європи. При цьому в Радянському Союзі більшість колаборантів становили саме росіяни. За деякими даними, з вермахтом співпрацювало до 500 тис. росіян".

І останнє, як наголошується в заяві, "Україна посідає четверте місце у світі за кількістю Праведників народів світу - неєвреїв, які рятували євреїв під час Голокосту. За версією Яд Вашем, 2691 українець удостоєний цього почесного звання. За даними українських дослідників, кількість праведників-українців може перевищувати 10 тисяч. На їхньому рахунку - десятки тисяч врятованих життів євреїв".

Заяву Єврейської конфедерації України підписали її президент Борис Ложкін, головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх і директорка Єврейської конфедерації України Інна Іоффе.