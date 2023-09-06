Події

12:02 06.09.2023

У найближчі дві доби в Україні очікується тепла погода без опадів

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У найближчі дві доби в Україні очікується тепла погода без опадів

В Україні в четвер, 7 вересня, без опадів, тільки вдень у Донецькій і Луганській областях місцями невеликий короткочасний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на північному сході 7-12°, вдень 20-25°. У південній частині країни вночі 14-19°, вдень 23-28°. У Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°.

У Києві без опадів, вітер північно-західний із переходом на північно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 7 вересня в Києві було зафіксовано у 2008 році, вона становила 33°, найнижчу вночі - 3,2° у 1914 році.

У п'ятницю, 8 вересня, в Україні без опадів, вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 19-24°. У південній частині країни та на Закарпатті вночі 11-16° (на узбережжі морів місцями 17-20°), вдень 23-28°. У східних і північно-східних областях вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.

Теги: #погода #прогноз

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