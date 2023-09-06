Події

07:05 06.09.2023

Ракетна атака на Київ була комбінованою, усі ворожі цілі знищені силами ППО

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Ракетна атака на Київ була комбінованою, усі ворожі цілі знищені силами ППО

Уночі росіяни здійснили комбіновану ракетну атаку на Київ, силами ППО ліквідовано всі ворожі цілі, інформував голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в середу вранці.

"Попередньо, з району саратовської обл., з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву було запущено ракети іншого типу, ймовірно - балістичного", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що всі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.

"За даними на цю хвилину, у Києві без жертв і руйнувань", - повідомив Сергій Попко.

Офіційна інформація про кількість і типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними Силами після узагальнення даних.

 

 

 

Теги: #атака #київ #ракети

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